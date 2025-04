Ringen: Stechele unterliegt im Duell um Bronze

In der Klasse bis 57 Kilogramm unterlag der U23-Europameister von 2023 dem Russen Arjan Tjutrin.

Ringer Niklas Stechele hat bei den Europameisterschaften in Bratislava nur knapp die erste deutsche Medaille verpasst. In der Klasse bis 57 Kilogramm unterlag der U23-Europameister von 2023 dem Russen Arjan Tjutrin, der in der Slowakei unter neutraler Flagge startet, mit 1:4. Damit belegte Stechele den fünften Platz.