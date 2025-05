Para Judo: Goral holt WM-Bronze

Daniel-Rafael Goral hat dem Deutschen Behindertensportverband (DBS) bei der Weltmeisterschaft im Para Judo in Astana die einzige Medaille beschert. Der 25-Jährige holte in der Startklasse J2 unter 95 Kilogramm Bronze und sicherte sich damit sein erstes internationales Edelmetall der Karriere. Im Kampf um Bronze siegte der sehbehinderte Judoka von der SSG Blista Marburg durch Ippon, bei den Olympischen Spielen in Paris war er nicht über Rang sieben hinausgekommen.