Judo-WM: Butkereit gewinnt Bronze

17.06.2025 • 18:39 Uhr Miriam Butkereit, Silbermedaillengewinnerin von Paris, erkämpft sich in Budapest über die Trostrunde den dritten Platz.

Miriam Butkereit hat dem Deutschen Judo-Bund (DJB) bei den Weltmeisterschaften in Budapest die zweite Medaille beschert. Die Olympia-Silbermedaillengewinnerin holte durch einen Sieg gegen die Australierin Aoife Coughlan Bronze in der Klasse bis 70 Kilogramm. Am Samstag hatte bereits Mascha Ballhaus (bis 52 kg) die Bronzemedaille gewonnen.

Butkereit (Halle) war im Viertelfinale an der späteren Siegerin Shiho Tanaka (Japan) gescheitert, besiegte aber in der Trostrunde Elisavet Teltsidou (Griechenland). Im folgenden Kampf mit Coughlan sicherte sich die 31-Jährige knapp ein Jahr nach ihrem Silber-Coup bei den Sommerspielen in Paris ihre erste WM-Einzelmedaille.

Am Mittwoch geht die zweimalige Europameisterin Alina Böhm in der Klasse bis 78 kg als nächste Medaillenhoffnung für den DJB an den Start.