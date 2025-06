Judo-WM: Mascha Ballhaus holt Bronze

Die Hamburgerin sichert dem Deutschen Judo-Bund die erste Medaille bei den Titelkämpfen in Budapest.

Mascha Ballhaus hat bei den Weltmeisterschaften in Budapest die erste Medaille für den Deutschen Judo-Bund (DJB) geholt. Die 24 Jahre alte Hamburgerin gewann ihren Kampf um die Bronzemedaille in der Klasse bis 52 kg gegen Kisomi Omori (Japan). Bereits im Vorjahr hatte die deutsche Judoka WM-Bronze in Abu Dhabi geholt.