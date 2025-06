Judo-WM: Olek verpasst Gold in dramatischer Verlängerung

Anna Monta Olek hat bei der Judo-WM in Budapest überraschend Silber gewonnen und nur knapp einen sensationellen Gold-Coup verpasst. Die 22-Jährige aus Hannover unterlag in einem Marathon-Finale der Klasse bis 78 kg hauchdünn nach Verlängerung der italienischen Olympiasiegerin Alice Bellandi, die damit die Nachfolge von Anna-Maria Wagner antrat.

Olek zeigt überragenden Wettkampf

An Ikeda war die zweimalige Europameisterin Alina Böhm (Heubach) am Mittwoch in ihrem Auftaktkampf gescheitert. „Alina war heiß und sehr motiviert und es ist so traurig, dass sie so unglücklich ausgeschieden ist und ihr Traum von der WM so schnell geplatzt ist“, sagte Frauen-Bundestrainer Claudiu Pusa.