Wegen Belarussen: Ukraine boykottiert Judo-WM

12.06.2025 • 16:14 Uhr Zwei Judoka aus dem russlandfreundlichen Land dürften in Budapest unter ihrer Flagge starten. Die Ukraine zieht Konsequenzen.

Die Ukraine nimmt aus Protest gegen zwei Belarussen, die zum ersten Mal seit Beginn von Russlands Angriffskrieg unter der Flagge ihres Landes antreten dürfen, nicht an den am Freitag beginnenden Judo-Weltmeisterschaften in Budapest teil.

Laut dem ukrainischen Judoverband hat der Vorstand der Internationalen Judo-Föderation (IJF) Mitte Mai beschlossen, dass belarussische Judoka ihr Land ab dem 1. Juni unter ihrer Flagge vertreten dürfen. Entsprechend stehen Aleksander Sidorik und Egor Warapajew auf der Meldeliste in der Klasse unter 90 kg und führen die Flagge ihres Landes, was ihnen seit Beginn des russischen Einmarsches mit belarussischer Unterstützung in die Ukraine am 24. Februar 2022 untersagt war.

Die IJF ist der erste vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannte internationale Fachverband, der die Rückkehr der belarussischen Flagge gestattet hat. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zur Rückkehr der belarussischen Flagge und dem ukrainischen Boykott reagierte das IOC zunächst nicht. Die Entscheidung der IJF verstößt jedoch offenkundig gegen die Empfehlungen der Ringe-Organisation, die seit Ende März 2023 unverändert gelten.

Die IJF hatte russischen und belarussischen Judoka von März bis September 2022 erlaubt, unter neutraler Flagge anzutreten, bevor sie diese gemäß den damaligen Empfehlungen des IOC wieder ausschloss. Am 28. März 2023 empfahl das IOC den internationalen Verbänden dann, Athleten mit russischem und belarussischem Pass die Teilnahme unter neutraler Flagge und strengen Neutralitätsbedingungen zu gestatten, wobei der Ausschluss von Mannschaftswettbewerben bestehen blieb.

