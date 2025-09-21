Ringer-WM: Deutsche Starter abgeschlagen

SID 21.09.2025 • 18:23 Uhr In Zagreb gibt es keine Medaille für den DRB.

Die deutschen Ringer haben derzeit nichts mit der Weltspitze zu tun. Bei den am Sonntag zu Ende gegangenen Weltmeisterschaften in Zagreb blieben die Starter des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) ohne Medaille. Kein einziges Mal gelang der Einzug in einen Kampf um das Podest - weder bei den Frauen noch im Freistil und im griechisch-römischen Stil der Männer. Am Sonntag scheiterte Greco-Spezialist Hannes Wagner (87kg) als letzter DRB-Teilnehmer vorzeitig. Insgesamt waren 14 deutsche Athleten in Kroatien dabei.

