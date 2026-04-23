Ringer-EM: Blayvas holt Bronze

SID 23.04.2026 • 20:06 Uhr Die 25-Jährige gewinnt das kleine Finale in der Klasse bis 55 kg.

Anastasia Blayvas hat bei den Ringer-Europameisterschaften in Albaniens Hauptstadt Tirana die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 55 kg gewonnen. Die 25-Jährige vom KFC Leipzig setzte sich im kleinen Finale gegen Mihaela Samoil aus Moldawien durch. Schon bei der WM 2023 und der EM 2024 hatte Blayvas Bronze gewonnen.

Die Kategorie bis 55 kg ist allerdings eine nicht-olympische Gewichtsklasse. Entsprechend waren bei den Titelkämpfen in Tirana lediglich acht Athletinnen am Start. Trotz ihrer Auftaktniederlage gegen Andrea Ana aus Rumänien durfte Blayvas im Kampf um Platz drei ran, weil es ihre Gegnerin ins Finale schaffte.

Am Freitag kämpft Nachwuchshoffnung Naemi Leistner in der olympischen Gewichtsklasse bis 62 kg ebenfalls um Bronze. Die 21-Jährige vom RV Thalheim gewann zunächst gegen die Polin Alicija Nowosad und Eniko Elekes aus Ungarn. Im Halbfinale musste sich Leistner der Russin Amina Tandelowa geschlagen geben.