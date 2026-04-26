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Ringer-EM: Siyar holt zum Abschluss Bronze

Ringer-EM: Siyar holt zum Abschluss Bronze

Der gebürtige Iraner holt den vierten Podestplatz für das deutsche Team.
Ringer-EM: Mohsen Siyar
Ringer-EM: Mohsen Siyar
© picture-alliance/United World Wrestling/SID/Kadir Caliskan
SID
Der gebürtige Iraner holt den vierten Podestplatz für das deutsche Team.

Mohsen Siyar hat zum Abschluss der Europameisterschaften in Albaniens Hauptstadt Tirana die vierte Bronzemedaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) geholt. Der 30 Jahre alte gebürtige Iraner vom ASV Schorndorf gewann das kleine Finale in der Freistil-Klasse bis 125 kg gegen Azamat Khosonov aus Griechenland.

Im Laufe der zurückliegenden Woche hatten Annika Wendle (53 kg), Anastasia Blayvas (55 kg) und Naemi Leistner (62 kg) jeweils Bronze für das deutsche Frauenteam gewonnen. Im griechisch-römischen Stil der Männer waren dagegen alle DRB-Starter vorzeitig gescheitert.

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