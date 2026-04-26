Ringer-EM: Siyar holt zum Abschluss Bronze

Mohsen Siyar hat zum Abschluss der Europameisterschaften in Albaniens Hauptstadt Tirana die vierte Bronzemedaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) geholt. Der 30 Jahre alte gebürtige Iraner vom ASV Schorndorf gewann das kleine Finale in der Freistil-Klasse bis 125 kg gegen Azamat Khosonov aus Griechenland.