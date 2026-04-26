Mohsen Siyar hat zum Abschluss der Europameisterschaften in Albaniens Hauptstadt Tirana die vierte Bronzemedaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) geholt. Der 30 Jahre alte gebürtige Iraner vom ASV Schorndorf gewann das kleine Finale in der Freistil-Klasse bis 125 kg gegen Azamat Khosonov aus Griechenland.
Ringer-EM: Siyar holt zum Abschluss Bronze
Der gebürtige Iraner holt den vierten Podestplatz für das deutsche Team.
Ringer-EM: Mohsen Siyar
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Im Laufe der zurückliegenden Woche hatten Annika Wendle (53 kg), Anastasia Blayvas (55 kg) und Naemi Leistner (62 kg) jeweils Bronze für das deutsche Frauenteam gewonnen. Im griechisch-römischen Stil der Männer waren dagegen alle DRB-Starter vorzeitig gescheitert.