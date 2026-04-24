Ringer-EM: Wendle und Leistner holen Bronze

SID 24.04.2026 • 19:56 Uhr Der Deutschen Ringer-Bundes (DRB) kommt damit in Tirana bereits auf drei Medaillen.

Annika Wendle und Naemi Leistner haben bei den Ringer-Europameisterschaften in Albaniens Hauptstadt Tirana die Bronzemedaille gewonnen. Im kleinen Finale der Gewichtsklasse bis 53 kg bezwang die 28 Jahre alte Wendle die Europameisterin von 2013, Roksana Marta Zasina aus Polen, und feierte damit ihr drittes EM-Bronze nach 2020 und 2021. Nachwuchshoffnung Leistner (21) setzte sich in der Gewichtsklasse bis 62 kg gegen Ruzanna Mammadova aus Aserbaidschan durch.

Im Sommer 2024 hatte Wendle (Altenheim) in Paris sogar die Chance auf Olympia-Bronze, verletzte sich im entscheidenden Kampf aber schwer und erlitt unter anderem einen Kreuzbandriss. Zwei Jahre später lag sie gegen die Polin bereits mit 0:3 zurück, schaffte dann aber noch einen Schultersieg.