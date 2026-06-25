Judo: Roper wird Vorständin Leistungssport beim DJB

SID 25.06.2026 • 12:47 Uhr Miryam Roper wird neue Vorständin Leistungssport beim Deutschen Judo-Bund. Die 43-Jährige hat während ihrer aktiven Karriere unter anderem dreimal an Olympia teilgenommen.

Die dreimalige Olympiateilnehmerin Miryam Roper wird neue Vorständin Leistungssport beim Deutschen Judo-Bund (DJB). Dies gab der Verband am Donnerstag bekannt. Roper tritt die Nachfolge von Michael Bazynski an.

Die 43-Jährige wurde als aktive Sportlerin 2008 WM-Dritte mit der Mannschaft, 2012 gewann sie Einzel-Bronze bei der EM. 2012 und 2016 startete sie bei Olympia für Deutschland, 2021 in Tokio trat sie nach einem Verbandswechsel für Panama, Herkunftsland ihres Vaters, an.

Judo: So beschreibt Roper ihre neue Aufgabe

Seit dem Ende ihrer Laufbahn ist Roper unter anderem als Athletiktrainerin im Nordrhein-Westfälischen Judo-Verband aktiv. „Meine Aufgabe ist, die Bedingungen zu schaffen, unter denen sich Menschen entwickeln und so Spitzenleistungen erzielen können“, beschrieb Roper ihre neue Aufgabe als Vorständin Leistungssport beim DJB.