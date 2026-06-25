Judo: Roper wird Vorständin Leistungssport beim DJB

Die dreimalige Olympiateilnehmerin Miryam Roper wird neue Vorständin Leistungssport beim Deutschen Judo-Bund (DJB). Dies gab der Verband am Donnerstag bekannt. Roper tritt die Nachfolge von Michael Bazynski an.
Judo: Neue DJB-Vorständin gewählt
Miryam Roper wird neue Vorständin Leistungssport beim Deutschen Judo-Bund. Die 43-Jährige hat während ihrer aktiven Karriere unter anderem dreimal an Olympia teilgenommen.
Miryam Roper, hier bei Olympia 2016
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Die 43-Jährige wurde als aktive Sportlerin 2008 WM-Dritte mit der Mannschaft, 2012 gewann sie Einzel-Bronze bei der EM. 2012 und 2016 startete sie bei Olympia für Deutschland, 2021 in Tokio trat sie nach einem Verbandswechsel für Panama, Herkunftsland ihres Vaters, an.
Judo: So beschreibt Roper ihre neue Aufgabe
Seit dem Ende ihrer Laufbahn ist Roper unter anderem als Athletiktrainerin im Nordrhein-Westfälischen Judo-Verband aktiv. „Meine Aufgabe ist, die Bedingungen zu schaffen, unter denen sich Menschen entwickeln und so Spitzenleistungen erzielen können“, beschrieb Roper ihre neue Aufgabe als Vorständin Leistungssport beim DJB.
Der genaue Starttermin für Roper in ihrer neuen Position werde laut Verband derzeit noch abgestimmt.