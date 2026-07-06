Ringen: Ex-Weltmeister Seger mit 81 Jahren gestorben

SID 06.07.2026 • 10:22 Uhr Adolf Seger gewann zweimal Olympiabronze.

Der Deutsche Ringer-Bund (DRB) trauert um Adolf Seger. Der Weltmeister von 1975 und 1977 sowie Olympiadritte von 1972 und 1976 verstarb im Alter von 81 Jahren in seiner Heimatstadt Freiburg im Breisgau, wie der DRB am Montag bei Instagram bekannt gab.

„Mit Adolf Seger verliert die deutsche Ringerfamilie eine ihrer größten Persönlichkeiten“, erklärte der DRB und würdigte den früheren Mittel- und Weltergewichtler als „Legende unseres Sports“. Mit dem nach ihm benannten „Seger-Griff“ hatte er zahlreiche Schultersiege erzielt.

Seger, der bis zu seiner Pensionierung 2010 neben der erfolgreichen sportlichen Laufbahn 42 Jahre lang Postbote war, sei „Vorbild, Freund und Botschafter des Ringens“ gewesen: „Sein Name und sein Vermächtnis werden für immer Teil der Geschichte des deutschen Ringens bleiben.“