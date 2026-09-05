Judo-Ikone Riner sagt WM-Start wegen Verletzung ab

Frankreichs Judo-Held Teddy Riner hat seinen Start bei den Weltmeisterschaften in Baku (4. bis 11. Oktober) abgesagt. Wie der französische Verband am Samstag mitteilte, wird der erfolgreichste Judoka der Geschichte nach einer im Sommer erlittenen Schulterverletzung nicht rechtzeitig fit.
Judo-Ikone Riner sagt WM-Start ab
Teddy Riner sagt seinen WM-Start ab. Der erfolgreichste Judoka der Geschichte wird nicht rechtzeitig fit.
Keine WM für Teddy Riner
© AFP/SID/SIMON WOHLFAHRT
Der 37 Jahre alte, 2,04 m große und 141 kg schwere Ausnahmeathlet wollte in Baku 20 Jahre nach seinem ersten WM-Titel zum zwölften Mal Weltmeister werden. Im kommenden Jahr peilt der fünfmalige Olympiasieger bei den Sommerspielen in Los Angeles sein drittes Einzelgold im Schwergewicht an.