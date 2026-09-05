Judo-Ikone Riner sagt WM-Start wegen Verletzung ab

SID 05.09.2026 • 13:18 Uhr Teddy Riner sagt seinen WM-Start ab. Der erfolgreichste Judoka der Geschichte wird nicht rechtzeitig fit.

Frankreichs Judo-Held Teddy Riner hat seinen Start bei den Weltmeisterschaften in Baku (4. bis 11. Oktober) abgesagt. Wie der französische Verband am Samstag mitteilte, wird der erfolgreichste Judoka der Geschichte nach einer im Sommer erlittenen Schulterverletzung nicht rechtzeitig fit.