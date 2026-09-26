Die Waage ist geschafft, die Bühne bereit: Bei Oktagon 94 in Frankfurt haben alle Kämpfer ihr Gewichtslimit eingehalten. Damit steht der großen MMA-Nacht im Deutsche Bank Park nichts mehr im Weg.

Oktagon 94 LIVE: So können Sie das MMA-Spektakel heute live verfolgen

TV: RTL

RTL Stream: RTL+

RTL+ Liveticker: –

RTL+ zeigt den Kampfabend ab 17.25 Uhr im kostenpflichtigen Livestream, ab 22.45 Uhr folgt die Übertragung im Free-TV. Die ersten Kämpfe sind für 18 Uhr angesetzt, die Hauptkämpfe mit Christian Eckerlin oder Frédéric Vosgröne steigen ab 23 Uhr.

Oktagon 94: Diese Stars sind im Einsatz

Besonders im Fokus stehen die deutschen Publikumslieblinge. Christian Eckerlin, Max Coga und Frédéric Vosgröne präsentierten sich beim offiziellen Weigh-in in Topform.

Eckerlin trifft auf den früheren Oktagon-Champion David Kozma, während Coga es mit Christian Jungwirth zu tun bekommt. Der ungeschlagene Vosgröne steht mit der tschechischen MMA-Legende Karlos Vémola vor dem bislang größten Test seiner Karriere.

Oktagon 94: Das könnte der heimliche Top-Fight werden

Der heimliche Top-Fight des Abends könnte allerdings ein anderer werden: Fedor Duric gegen Marc Diakiese.

Auf der einen Seite steht der erst 22-jährige Duric, der sich in den vergangenen Jahren zu einem der spannendsten deutschen MMA-Talente entwickelt hat. Jetzt bekommt er die Chance, seine Siegesserie auf der bislang größten Bühne seiner Karriere fortzusetzen. Ein Erfolg gegen Diakiese wäre ein deutliches Ausrufezeichen und könnte Duric für noch größere Aufgaben empfehlen.

Auf der anderen Seite wartet ein Mann, der genau diese großen Bühnen bereits kennt. Marc Diakiese blickt auf 26 Profikämpfe zurück und stand jahrelang in der UFC im Octagon. Der 33-Jährige bringt damit einen Erfahrungsschatz mit, den Duric in seiner jungen Karriere noch nicht besitzen kann.

Genau darin liegt die Spannung dieses Duells: Jugend, Momentum und Selbstvertrauen gegen Erfahrung auf höchstem internationalen Niveau.

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Dieser Artikel erschien ursprünglich auf FIGHTING.DE