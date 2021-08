Boxen: Augenverletzung stoppt Pacquiao-Gegner

Pacquiao (42) hatte im Mai bei Twitter angekündigt, dass er nach einer zweijährigen Pause in den Ring zurückkehren werde. Doch Weltergewichtler Spence, in 21 Profikämpfen ungeschlagen, musste nach einem Netzhautriss absagen. "Leider haben die Ärzte einen Riss in meinem linken Auge festgestellt, ich muss so schnell wie möglich operiert werden", sagte Spence.