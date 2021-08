Boxen: Mahmoud Charr nun deutscher Staatsbürger

Wie sein Management am Mittwoch mitteilte, erhielt der 36-Jährige bereits am vergangenen Montag die Einbürgerungsurkunde. “Ich bin einfach nur unendlich glücklich. Ich habe mich im Herzen immer deutsch gefühlt, ich war seit der Flucht nie mehr im Libanon. Deutschland hat meiner Familie und mir sehr viel gegeben”, sagte der Kölner mit syrisch-libanesischen Wurzeln, der 1984 in Beirut geboren wurde.