Boxen: Trevor Berbick kämpfte gegen Muhammad Ali und Mike Tyson - schlussendlich wurde sein Leben tragisch beendet

Berbick, 1976 als talentierter, aber unerfahrener Boxer bei Olympia in Montréal früh gescheitert, war nach den Spielen nach Kanada übergesiedelt und startete dort eine erfolgreiche Profi-Karriere, fünf Jahre danach folgte das erste WM-Duell mit einer Legende: Larry Holmes behielt in 15 Runden in Las Vegas die Oberhand.