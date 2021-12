Jake Paul kämpft nochmal gegen Tyron Woodley - und attackiert Fury-Clam

Paul - der sich in den sozialen Medien ähnlich gern wie Floyd Mayweather und Conor McGregor als Luxus-Protzer gibt - war erst am 29. August in Cleveland auf Woodley getroffen. Damals setzte sich Paul in einer Split Decision durch. Nach dem Kampf einigten sich die beiden Kontrahenten auf einen Rückkampf, wenn Woodley sich ein Tattoo mit dem Schriftzug „I love Jake Paul“ tätowieren lassen würde.