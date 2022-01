ARD zeigt Dokumentarfilme über das Leben von Muhammad Ali

Anlässlich des 80. Geburtstags von Boxlegende Muhammad Ali am Montag werden in der ARD mehrere Dokumentarfilme über sein Leben gezeigt. In den preisgekrönten Filmen „When We Were Kings“, „Facing Ali“ und „Soul Power“ geht es um die verschiedenen Facetten des Sportlers und Freiheitskämpfers, der 2016 verstarb. Dabei wird sein Weg zur Legende ausführlich dargestellt, auch seine größten Rivalen werden porträtiert.