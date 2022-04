Tyson Fury - Dillian Whyte: Mega-Zahltag - und dann wirklich Schluss?

Der ungeschlagene Champion Fury (31 Siege in 32 Profikämpfen) geht als klarer Favorit in den Fight gegen Whyte (28 von 30) - den er dennoch nicht unterschätzt: „Das ist ein Schwergewichtsboxkampf, den jeder mit einem Schlag gewinnen kann. Wenn ich nicht in Bestform bin, wird dieser Mann mir den Kopf von den Schultern schlagen.“