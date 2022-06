Fury heizt Comeback-Spekulationen an

Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury liebäugelt nach seinem vermeintlichen Rücktritt mit einem Comeback im Boxring - will dafür allerdings 500 Millionen Dollar sehen. Das sagte der 33-Jährige am Mittwoch gleich mehrfach. "Ich bin zufrieden im Ruhestand", ließ der Engländer in einem Video via Twitter wissen, "und es wird die Leute eine halbe Milliarde kosten, mich aus dem Ruhestand herauszuholen."