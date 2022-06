Joshua sieht kein Sportswashing in Saudi-Arabien

„Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin hier, um den Weltmeistertitel im Schwergewicht zu gewinnen. Ich mag Saudi-Arabien. Ich denke, Saudi-Arabien ist gut. Ich habe eine gute Zeit hier. Ich werde wirklich gut behandelt. All diese Anschuldigungen sind für mich nicht von Belang“, sagte der frühere Weltmeister bei einer Pressekonferenz in Dschidda.