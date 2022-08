Boxen: Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk - Titelkampf im LIVETICKER

Wenn Usyk gegen Joshua in den Ring steigt, dann verteidigt er nicht nur seinen Titel als Schwergewichts-Champion, sondern kämpft auch für sein Land. Der Ukrainer hatte sich nach dem Kriegsausbruch freiwillig für den Dienst an der Waffe gemeldet und war als Soldat durch Kiew patrouilliert. Doch die Ukrainer ermutigten Usyk zu einer Rückkehr in den Ring. Nach dem Kampf will der Boxer wieder in seine Heimat und sein Land unterstützen.