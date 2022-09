Boxen: Mike Tyson erklärt Rollstuhl-Schock: "Kann nicht einmal sprechen"

Dessen Aussagen rund einen Monat zuvor im Podcast „Hotboxin´ With Mike Tyson“ erschienen nun in einem neuen Licht. Der Superstar ließ damals tief in seine Gefühlswelt blicken: „Natürlich werden wir alle eines Tages sterben. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich diese kleinen Flecken auf meinem Gesicht und ich sage: Wow. Das ist mein Verfallsdatum, das sich nähert. Sehr bald.“ (NEWS: Tyson glaubt an baldigen Tod)