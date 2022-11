Wegen Zoff mit Jake Paul: Floyd Mayweather sorgt für Riesen-Wirbel

Paul und Mayweather sind in der Vergangenheit schon einmal aneinander geraten. Als Jake Pauls älterer Bruder Logan Paul im vergangenen Sommer mit Mayweather in den Ring stieg, nutze der jüngere Paul-Bruder die Gelegenheit und entriss Mayweather dessen Mütze, was eine Auseinandersetzung der beiden auslöste, wobei der YouTuber verletzt wurde.