Boxen: Mills Lane ist tot - das traurige Ende einer Ringrichter-Ikone

Auch in Deutschland bekannt war er außerdem als Figur der satirischen MTV-Animationsserie „Celebrity Deathmatch“, in der die Ebenbilder bekannter Promis tödlich endende Kämpfe ausfochten - Lane lieh seinem animierten Ebenbild, das die Kämpfe leitete, seine Stimme. Running Gag war, dass er in der Show auch wild-absurdeste Waffengewalt mit den Worten „I‘ll allow it“ für legal erklärte.