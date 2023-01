Neue Vergewaltigungsklage gegen Tyson

New York (SID) - Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Mike Tyson (USA) wird womöglich erneut von angeblichen Sünden seiner Vergangenheit eingeholt. Eine Frau aus dem US-Bundesstaat New York hat den einstigen Skandalboxer wegen einer angeblichen Vergewaltigung in den frühen 90er Jahren verklagt. Gerichtsunterlagen zufolge fordert die auf eigenen Wunsch anonym bleibende Klägerin in dem zu Jahresbeginn eingeleiteten Zivilverfahren Schmerzensgeld in Höhe von fünf Millionen Dollar (umgerechnet 4,6 Millionen Euro) von "Iron Mike".