Comeback mit 44! Sturm schlägt Altay nach Punkten

Der frühere Box-Weltmeister Felix Sturm ist mit 44 Jahren in den Ring zurückgekehrt - und hat ihn als Sieger wieder verlassen. Sturm gewann am Samstagabend sein Comeback gegen den Türken Sükrü Altay in Stuttgart einstimmig nach Punkten, gegen den sechs Jahre jüngeren, deutlich aktiveren Gegner musste er allerdings hart arbeiten.