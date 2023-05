Vom Weltverband finanziert: Boxer Gökduman im Achtelfinale

Dabei wurde Gökduman nicht offiziell vom DBV nach Usbekistan geschickt, er ist Teil des Financial Support Programme (FSP) des Weltverbandes International Boxing Association (IBA), das Boxern aus boykottierenden oder nicht teilnehmenden Verbänden die Teilnahme an den Titelkämpfen ermöglicht. Gökduman kämpft nun gegen den Kolumbianer Jose Manuel Viafara Fofi um den Einzug ins Viertelfinale.

Neben Gökduman waren auch Youssef Lazar (Schwergewicht, Aus in Runde eins) und Trainer Pascal Stern ohne Einwilligung des DBV nach Usbekistan gereist, der deutsche Verband hatte in einem Brief an die IBA um Klarstellung und die Verleihung des neutralen Status für die deutschen Boxer gebeten. Bis zum fünften Wettkampftag am Freitag waren die deutschen Boxer in den Ranglisten aber weiter mit dem Kürzel "GER" und der deutschen Flagge geführt.