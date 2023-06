IBA über drohenden IOC-Ausschluss: "Abscheulich"

Die Empfehlung für die Entziehung der Anerkennung sei „wirklich abscheulich und rein politisch“, teilte der Verband mit. Sie spiegele „nicht die Realität der Situation wider, in der außerordentliche Fortschritte bei den Reformen und international anerkannten Standards der guten Führung umgesetzt wurden“, so die IBA.

Die Exekutive des IOC hatte am Mittwoch empfohlen, der IBA die Anerkennung zu entziehen. Eine endgültige Entscheidung soll am 22. Juni bei einer außerordentlichen Generalversammlung der IOC-Mitglieder fallen. Die IBA um den umstrittenen russischen Präsidenten Umar Kremlew kündigte an, dass ihr "nichts übrig bleibe, als eine faire Bewertung durch ein zuständiges Gericht zu fordern."