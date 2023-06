Mit "sofortiger Wirkung": SwissBoxing tritt aus IBA aus

Der Schweizer Box-Verband SwissBoxing tritt aus dem Amateurbox-Weltverband IBA aus und schließt sich stattdessen wie viele andere Verbände zuvor der neu gegründeten Konkurrenzorganisation World Boxing an. Diesen Beschluss seines Verbandsrates teilte SwissBoxing am Donnerstag mit. Die Entscheidung habe "sofortige Wirkung" heißt es in der Mitteilung, erfolge "aber unter Vorbehalt der nachträglichen Genehmigung durch die Delegiertenversammlung".