Tyson Fury ruft: Wird ein deutscher Box-Traum wahr?

Max Schmeling - ein Name, der bei Box-Fans besondere Emotionen freiwerden lässt. Der im Jahr 2005 verstorbene Boxer ist der bislang letzte deutsche Schwergewichts-Weltmeister. Doch ändert sich das vielleicht bald?

Mit Agit Kabayel bringt sich aktuell ein Boxer aus der Bundesrepublik in Stellung – und seine Chancen auf einen Mega-Fight stehen alles andere als schlecht.

Im März hatte der 30-Jährige in seiner Heimatstadt Bochum zum bereits zweiten Mal den EM-Titel des europäischen Kontinentalverbands EBU gewonnen. Gegen den Kroaten Agron Smakici siegte er dank technischem K.o. – und positionierte sich danach klar. So machte Kabayel deutlich, bereit für die Weltmeisterschaft zu sein.

Kämpft Tyson Fury gegen Agit Kabayel?

Seine Hoffnung auf einen Gegner aus der Weltspitze könnte nun in Erfüllung gehen. So steht ausgerechnet ein Kampf gegen Superstar Tyson Fury zur Diskussion. Der Brite will gegen Ende des Sommers seinen nächsten Fight veranstalten. Bei der Suche nach einem Gegner haben es der Gypsy King und seine Promoter aber alles andere als einfach.