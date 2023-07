Boxen: US-Star schreibt Geschichte! Crawford schlägt Spence und hält alle vier Gürtel

US-Boxer Terence Crawford ist der erste unangefochtene Weltergewichts-Weltmeister der Vier-Gürtel-Ära. Der 35-Jährige gewann das mit Spannung erwartete Duell der zuvor ungeschlagenen Superstars gegen Landsmann Errol Spence in Las Vegas durch technischen K.o. in der neunten Runde.