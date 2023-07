Boxen: Deutschland-Chef Hadler befürchtet nach IBA-Ausschluss "komplizierte Zukunft"

„Es wird auf jeden Fall komplizierter im Boxen“, sagte der Präsident des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) der Frankfurter Rundschau . Auf der einen Seite gebe es das olympische Boxen, auf der anderen Seite sei die IBA „wohl weiterhin existent und wird ihr Wettkampfsystem weiterführen“, so Hadler.

Die IBA hatte als erster Dachverband einer olympischen Sportart in 129 Jahren wegen jahrelanger Verfehlungen den Knockout kassiert, die Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris und wohl auch 2028 in Los Angeles werden vom IOC organisiert.