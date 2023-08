Boxen: DBV neues Mitglied bei World Boxing

Der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) ist zusammen mit fünf weiteren Nationalverbänden in den neuen Weltverband World Boxing aufgenommen worden. Das geht aus einer Pressemitteilung von World Boxing am Donnerstag hervor. Neben Deutschland gehören nun auch Kanada, Brasilien, Argentinien, Schweden und Honduras dem Verband an, der zur Rettung der olympischen Zukunft des Boxsports gegründet wurde und damit auf zwölf Mitglieder anwächst.