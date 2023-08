Boxen: Halmich erhält "Lifetime Achievement Award"

Große Ehre für Regina Halmich: Die frühere Box-Weltmeisterin wird am 7. Oktober in Las Vegas mit dem „Lifetime Achievement Award 2023″ ausgezeichnet.

Die Zeremonie wird im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums der „International Women‘s Boxing Hall of Fame“ stattfinden. Bereits im Juni 2022 war Halmich, die von 1995 bis 2007 den Titel im Fliegengewicht hielt, in die „International Boxing Hall of Fame“ aufgenommen worden.

In Las Vegas hatte Halmich 1995 gegen Yvonne Trevino ihre einzige Karriere-Niederlage (56 Kämpfe, 54 Siege, ein Remis) kassiert. "Zusammen mit den weltweit Größten des Boxsports in der 'International Boxing Hall of Fame' verewigt zu werden, war ein Ritterschlag. Nun an den Ort meiner einzigen Niederlage zurückzukehren, um geehrt zu werden, ist großartig", sagte Halmich.