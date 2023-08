Boxen: Usyk verteidigt WM-Titel gegen Dubois erfolgreich

Schwergewichts-Weltmeister Alexander Usyk (36) hat seine WM-Gürtel mit einiger Mühe erfolgreich verteidigt. Der Ukrainer besiegte den britischen Herausforderer Daniel Dubois in der Nacht zu Sonntag im polnischen Breslau in der neunten Runde durch K.o. und feierte seinen 21. Sieg im 21. Kampf.

Usyk, Weltmeister der Verbände WBA, WBO, IBF und IBO, musste dabei vor vielen ukrainischen Anhänger aber eine kritische Phase in der fünften Runde überstehen, nachdem Dubois ihm einen Tiefschlag verpasst hatte. Zuvor hatte Usyk den Kampf dominiert, in Runde acht schickte er den Briten erstmals auf die Bretter, eine Runde später hatte Dubois nichts mehr entgegenzusetzen.

Usyk kämpfte dabei auch für sein vom Krieg gebeuteltes Land, trug blau-gelbe Schuhe und einen Mundschutz in den Farben der Ukraine. Vor dem Kampf wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugeschaltet. Die Stärke der Ukrainer sei so mächtig wie die von Usyk, sagte er in einem Video.