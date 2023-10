Boxen: Alvarez verteidigt WM-Titel erfolgreich

Box-Weltmeister Saul Alvarez hat seine Vormachtstellung im Supermittelgewicht eindrucksvoll unterstrichen. Der 33-jährige Mexikaner, in der Szene nur „Canelo“ genannt, gewann am Sonntag in Las Vegas gegen Jermell Charlo aus den USA einstimmig nach Punkten. Alvarez verteidigte damit erfolgreich die WM-Titel der Verbände WBO, WBC, WBA und IBF.