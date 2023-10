Mittelgewichtler Gualtieri verliert IBF-Gürtel

Mittelgewichtler Vincenzo Gualtieri hat seinen WM-Gürtel nach nur einem Kampf wieder verloren. Der IBF-Champion unterlag in der Nacht zu Sonntag im Vereinigungskampf dem weiterhin ungeschlagenen WBO-Titelträger Janibek Alimchanuly aus Kasachstan deutlich. In der sechsten Runde nahmen die Ringrichter den Deutschen aus dem Kampf.

Gualtieri war als Außenseiter an den Start gegangen und letztlich deutlich unterlegen. In Rosenberg/Texas hielt Alimchanuly seinen deutschen Rivalen mit Schlägen immer wieder auf Distanz. In der fünften Runde brachte ein starker linker Aufwärtshaken Gualtieri ein erstes Mal ins Wanken. In der nächsten Runde setzte es dann weitere heftige Treffer, bevor der Ringrichter den Kampf mit technischem K.o. abbrach.