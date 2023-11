Boxen: Joshua will zurück an die Spitze

Der britische Box-Star Anthony Joshua will es noch einmal wissen und gegen die größten Rivalen antreten. Wie der 34-Jährige im Interview mit "Men's Health" erklärte, strebt er einen Kampf gegen Tyson Fury oder Deontay Wilder an, um zurück an die Spitze der Boxwelt zu kehren. Bereits zwei Mal war Joshua Weltmeister im Schwergewicht, von seinen letzten sieben Kämpfen verlor er aber drei.

Es habe knapp ein Jahr gedauert, um mit dieser ungewohnten Situation fertig zu werden. Anschließend baute Joshua auch auf psychologische Unterstützung im Training. "Da ich nicht mehr Champion war, stand ich nicht mehr so sehr unter Druck. Darum konnte ich an meinen Schwächen arbeiten", sagte er: "Seitdem feile ich nicht mehr nur an meinem Körper, sondern auch an meinem Geist."