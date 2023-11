Enthüllt! Box-Star wohnt noch bei seiner Mutter

Bis heute wohnt der Brite bei seiner Mutter. „In unserer Kultur wächst man mit seiner Familie auf. Wir wachsen für lange Zeit in unseren eigenen Familienhäusern auf. Wir unterstützen unsere Eltern“, schildert der Box-Superstar im Interview mit BBC.

Steiler Aufstieg aus harten Zeiten

Doch der zweifache Schwergewichtsweltmeister hat sich in der Jugend trotz der große Nähe zu seiner Familie einigen Eskapaden erlaubt. Im Alter von 13 Jahren rauchte der in Watford geborene Brite bereits Marihuana, meistens sogar sechsmal am Tag.