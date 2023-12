Aufsehenerregende Fight-Nacht: Joshua-Gegner aus dem Kampf genommen

Die Kämpfe waren Teil einer aufsehenerregenden Fight-Card in Riad. Unter dem Motto "Day of Reckoning" (Tag der Abrechnung) fanden am Samstag mehrere Kämpfe statt - dabei auch der Fight des deutschen Schwergewichts-Europameisters Agit Kabayel, der den zuvor ungeschlagenen Russen Arslanbek Machmudow durch technischen K.o. besiegte und sich für einen möglichen WM-Fight in Stellung brachte.