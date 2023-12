Boxen: Sturm siegt und lässt Zukunft offen

Profiboxer Felix Sturm (44) ist mit einem überzeugenden Auftritt in den Ring zurückgekehrt. Der frühere Weltmeister besiegte am Samstag in Ludwigsburg den Türken Sükrü Altay im Halbschwergewicht durch technischen K.o. in der neunten von zehn angesetzten Runden. Der Kampfrichter nahm Altay aus dem Kampf, nachdem dieser schwere Treffer kassiert hatte und benommen wirkte. Für Sturm war es der 44. Sieg im 53. Profikampf.