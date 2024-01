Boxen: Kabayel legt EM-Titel nieder

Profiboxer Agit Kabayel hat nach seinem erfolgreichen Auftritt in Saudi-Arabien seinen Europameister-Titel im Schwergewicht niedergelegt. Dies bestätigte Kabayels Management am Donnerstag auf SID -Anfrage.

Kabayel in bisheriger Box-Karriere ungeschlagen

Kabayel (24 Siege aus 24 Kämpfen) hatte am 23. Dezember in Riad den zuvor ungeschlagenen Russen Arslanbek Machmudow durch technischen K.o. besiegt und sich für einen möglichen WM-Fight in Stellung gebracht.