Maske über deutsches Boxen: "Nicht mehr die große Geige"

Laut dem Olympiasieger von 1988 "könnte es positive Überraschungen geben. Aber in unserem Sport gibt es selten wirkliche Überraschungen", sagte Maske: "In der Breite wird es nicht der Fall sein." Im Profi-Boxen räumt der "Gentleman" dem aufstrebenden Schwergewichts-Europameister Agit Kabayel und dem kurzzeitigen IBF-Weltmeister Vincenzo Gualtieri (Mittelgewicht) "eine faire Chance" ein, sich in Deutschland ins Rampenlicht zu boxen. "Gerade Agit kenne ich schon einige Jahre. Ich wünsche mir, dass er die Zeit, die er hat, wirklich gut nutzt. Denn am Ende passiert im Ring nichts zufällig", sagte Maske.