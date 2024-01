Maske über Olympiasieg 1988: "Etwas unfassbar Bedeutsames"

Maske blickt auf „unfassbar Bedeutsames“

Beim Rückblick auf seine Karriere denkt Box-Ikone Henry Maske am liebsten an seine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul.

Blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück: Henry Maske

© IMAGO/Hartenfelser/SID/IMAGO/Peter Hartenfelser