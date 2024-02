Mega-Fight geplatzt! Fury gegen Usyk fällt aus

Der Brite Fury habe während des Trainings im Sparring einen tiefen Cut über dem Auge erlitten, der seine Teilnahme an dem ursprünglich für den 17. Februar in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad geplanten Kampf unmöglich macht. Dies teilte der Promoter des Fights am Freitag mit.

"Ich bin am Boden zerstört, ich habe mich so lang auf diesen Kampf vorbereitet und war in toller Form", sagte Fury: "Ich fühle mich schlecht gegenüber allen Leuten, die an diesem riesigen Event beteiligt sind. Sobald alles verheilt ist, werde ich mit Hingabe auf den Nachholtermin hinarbeiten. Ich kann mich nur bei allen Beteiligten entschuldigen."