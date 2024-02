Nach über sechs Jahren: Charr verteidigt erstmals WBA-Titel

Mehr als sechs Jahre ist es her, dass Mahmoud Charr seinen WBA-Weltmeistertitel errang. Nun verteidigt der Schwergewichtler erstmals seinen Box-Gürtel: Am 30. März steigt Charr gegen den Bulgaren Kubrat Pulew in den Ring, das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Austragungsort ist die bulgarische Hauptstadt Sofia. Auf den deutschen Profiboxer mit syrisch-libanesischen Wurzeln, der seit einiger Zeit in Dubai lebt, wartet ein hitziges Auswärtsduell.