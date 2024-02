Neuer Termin für Fury gegen Usyk

Der Vereinigungskampf im Schwergewicht zwischen den Box-Weltmeistern Tyson Fury (35/England) und Alexander Usyk (37/Ukraine) ist einen Tag nach der Absage neu angesetzt worden. Wie der Promoter Queensberry am Samstag erklärte, soll der Megafight nun am 18. Mai und damit gut drei Monate später als zunächst geplant in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad steigen.