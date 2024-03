Boxen: Meinkes WM-Kampf in letzter Minute abgesagt

"Es wirft Fragen auf", sagte Regina Halmich, TV-Expertin bei DAZN und frühere langjährige Weltmeisterin: "Und ich muss wirklich sagen, es ist nicht in Ordnung, wenn sie gestern schon was am Auge hatte, dass man dann das Team Meinke so im Unklaren lässt. Mir tut Nina leid."